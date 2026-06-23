Honderden scholen in VK dicht vanwege hittegolf

LONDEN (ANP/AFP) - Zeker driehonderd scholen in het Verenigd Koninkrijk zijn woensdag en donderdag deels of volledig gesloten vanwege de hittegolf, meldt de BBC. Het werkelijke aantal ligt volgens de nieuwszender waarschijnlijk hoger, omdat niet alle sluitingen publiekelijk worden aangekondigd.

De Britse weerdienst heeft voor de tweede keer in de geschiedenis code rood voor hitte afgegeven. De hoogste waarschuwing geldt woensdag en donderdag voor delen van Centraal- en Zuid-Engeland. Daaronder vallen ook Londen en Birmingham, de twee grootste steden van het VK. De temperaturen kunnen in dit deel van het VK oplopen tot 40 graden.

"De hitte zal gepaard gaan met een hoge luchtvochtigheid, wat het gevoel van ongemak en de gezondheidsrisico's versterkt", waarschuwt de weerdienst. "Ook zeer warme en vochtige nachten zullen het voor mensen moeilijk maken om voldoende te herstellen." De verwachting is dat de temperaturen voor een groot deel van het VK vanaf vrijdag zullen dalen.