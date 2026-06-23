OM eist levenslang tegen verdachte genocide Rwanda

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Den Haag een levenslange gevangenisstraf geëist tegen de 66-jarige Eugène N. Volgens justitie was hij op 24 en 25 april 1994 betrokken bij de moord op naar schatting 3000 Tutsi's in het Byiza-stadion in Mbazi, een gemeente in het zuiden van Rwanda.

N. vluchtte in 1998 naar Nederland en vestigde zich in Ede. In 2020 begon de Nederlandse justitie een onderzoek, waarna de verdachte in 2024 werd opgepakt.

In 1994 werden in Rwanda in drie maanden tijd naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's vermoord.