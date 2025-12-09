ECONOMIE
Honderden studenten en docenten betogen tegen bezuinigingen

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 13:08
anp091225109 1
AMSTERDAM (ANP) - Op de Dam in Amsterdam demonstreren honderden studenten en docenten tegen bezuinigingen op het hoger onderwijs. Met het protest willen organisaties als de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) druk op de politiek blijven zetten om bezuinigingen die al zijn ingeboekt terug te draaien en geen nieuwe bezuinigingen door te voeren.
De betogers hebben spandoeken meegenomen met teksten als "Laat ons leren" en "Onderwijs is een recht". Voor het Paleis op de Dam is een podium neergezet. Een band opende het protest met livemuziek, daarna volgen diverse sprekers.
Het hoger onderwijs organiseerde in de eerste helft van dit jaar al een serie protesten tegen de bezuinigingen die het kabinet-Schoof op de begroting had gezet. Die lopen op tot circa 1 miljard euro per jaar en treffen vooral universiteiten en hogescholen.
