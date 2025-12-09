ECONOMIE
EU-buitenlandchef Kallas: VS moeten kritiek niet op EU richten

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 12:36
BRUSSEL (ANP) - De kritiek van de VS dat de vrijheid in Europa in gevaar is, is volgens EU-buitenlandchef Kaja Kallas aan het verkeerde adres gericht. De Verenigde Staten zouden dergelijke kritiek beter aan Rusland kunnen richten, zei ze op een bijeenkomst over buitenlands beleid in het Europees Parlement.
De essentie van de Europese Unie is vrijheid, aldus Kallas, die refereerde aan haar leven onder een autocratisch regime in Estland. "Dus elke kritiek op de vrijheden hier zou een andere kant op moeten gaan. Rusland misschien, waar afwijkende meningen verboden zijn, waar vrije media verboden zijn, waar politieke oppositie verboden is."
Kallas reageerde daarmee op de Nationale Veiligheidsstrategie (NSS) van president Donald Trump, die vorige week werd gepresenteerd. Volgens de NSS stevent Europa af op zijn ondergang door de uitholling van democratie en politieke vrijheden, door immigratie en het verlies van nationale eigenheid en zelfvertrouwen.
