Hondius aangekomen bij Tenerife

GRANADILLA DE ABONA (ANP) - Het Nederlandse cruiseschip de m/v Hondius is aangekomen bij de haven van Granadilla de Abona op het Spaanse eiland Tenerife.

De opvarenden zullen onder het toeziend oog van medisch personeel en de autoriteiten van boord worden gehaald. Eerder brak op de Hondius de Andesvariant van het hantavirus uit, dat al aan enkele opvarenden het leven kostte.

Eenmaal voor anker zal de evacuatie van de opvarenden tegen zonsopgang beginnen, zo meldde de Nederlandse ambassadeur in Spanje Roel Nieuwenkamp zaterdag. De Spaanse minister van Volksgezondheid Mónica García zei zaterdagavond tijdens een persconferentie ter plaatse dat de bedoeling is dat eerst de Spaanse opvarenden van boord worden gehaald. Zij zullen worden overgebracht naar een militair hospitaal in Madrid, waar zij in quarantaine gaan.

Repatriëringsvlucht

Vervolgens worden opvarenden van andere nationaliteiten per boot van boord gehaald, getest en zo snel mogelijk op een repatriëringsvlucht gezet. Een deel van de bemanning zal aan boord blijven en doorvaren naar Rotterdam, waar het schip gereinigd zal worden. Die tocht duurt vermoedelijk vijf dagen.

Een Nederlandse repatriëringsvlucht zal zondag landen in Eindhoven. Aan boord van die vlucht zijn vermoedelijk ook opvarenden uit andere landen, al is momenteel nog onduidelijk wie precies.