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Hongaars parlement stemt voor afzetting president Sulyok

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 18:33
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BOEDAPEST (ANP/AFP/RTR/BLOOMBERG) - Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Tamás Sulyok uit zijn ambt wordt gezet. Premier Péter Magyar ziet Sulyok als een "marionet" van de vorige premier Viktor Orbán.
De wijziging maakt deel uit van Magyars pogingen om de invloed van Orbán terug te dringen. Volgens Magyar heeft zijn partij Tisza een duidelijk mandaat van de kiezers gekregen om het "vorige systeem te ontmantelen". De centrumrechtse partij won in april de parlementsverkiezingen en kan met ruim twee derde van de zetels de grondwet eigenhandig wijzigen.
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