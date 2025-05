NAVO houdt nauw contact met Estland na incident met Russische jet

ANTALYA (ANP) - De NAVO "houdt nauw contact met Estland" over een incident met een Russisch gevechtsvliegtuig dat het Estse luchtruim zou hebben geschonden. Ze zorgen ervoor dat ze weten wat er precies is gebeurd, verzekert NAVO-topman Mark Rutte.

Estland sloeg woensdag alarm over het voorval. Een Russisch vliegtuig bemoeide zich met een poging van de Esten om een verdachte tanker te onderzoeken. Daarbij zouden de Russen het luchtruim van Estland, en dus van de NAVO, hebben geschonden. Estland besloot het schip dan maar naar Russische wateren te begeleiden.

Dit is nu juist waarom het bondgenootschap de Oostzee en de omringende NAVO-landen beter is gaan beschermen, zei Rutte na afloop van overleg met de buitenlandministers van de NAVO. "Daarom zijn we actief in deze regio."