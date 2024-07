Hongaarse minister wuift kritiek weg over bezoek Orbán aan Moskou

BRUSSEL (ANP) - De Hongaarse minister van Europese Zaken János Bóka heeft woensdag alle kritiek weggewuifd over het recente bezoek van de Hongaarse president Viktor Orbán aan de Russische president Vladimir Poetin. Dat deed hij op een persconferentie waar veel kritische vragen werden gesteld over het bezoek aan Moskou, dat Orbán aanduidt als vredesmissie. Hongarije is zich van geen kwaad bewust en vreest ook geen 'strafmaatregelen' van de lidstaten van de Europese Unie.

Orbán bracht vorige week een bezoek aan Moskou om met Poetin te praten over vredesonderhandelingen die een einde moeten maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dat leverde hem forse kritiek op van onder meer voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, voorzitter Charles Michel van de vergaderingen van Europese regeringsleiders en ook direct van tal van EU-regeringsleiders zoals premier Dick Schoof. Zij verwijten Orbán misbruik te maken van zijn positie als tijdelijke voorzitter van de Europese Unie en benadrukten dat hij niet als EU-voorzitter naar Moskou is afgereisd.

Bóka erkende dat Orbán zijn vredesmissie als leider van Hongarije is gestart, niet als EU-voorzitter. Na zijn bezoek aan Moskou heeft Orbán via Michel de regeringsleiders van de Europese Unie geïnformeerd over zijn bevindingen, zei Bóka. "Het is aan hen om er al dan niet een vervolg aan te geven." Hij wilde niets zeggen over die bevindingen.