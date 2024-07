Russische opmars stokt: 'Rusland verliest verschrikkelijk aantal militairen'

Het Russische offensief leidde in de afgelopen maanden in het oosten van Oekraïne tot flink wat terreinwinst, maar nu stokt de oorlogsmachine. Wat is er veranderd aan de situatie, en hoeveel doden vallen er per dag aan het front?

Defensiespecialist Peter Wijninga wijst erop dat de Russen immense verliezen lijden – tot duizenden manschappen per dag. “De vaart is uit het offensief”, zegt hij op BNR . “Niet dat het helemaal stil ligt, want hier en daar veroveren de Russen nog wel stukjes. Maar dat doen op andere plekken de Oekraïners ook.”

Westerse steun

Dit komt vooral door de nieuwe voorraden munitie die nu eindelijk beschikbaar zijn gekomen voor Oekraïners aan het front. “Daar hebben ze lang op moeten wachten. De voorbije periode hebben ze gerantsoeneerd. Nu vuren ze weer naar hartenlust op de Russen. Dat zie je aan de enorme verliezen die de Russen elke dag lijden.”

Duizend soldaten per dag

Het Russische leger verloor de afgelopen twee maanden circa duizend soldaten per dag, legt Wijninga uit. Dit zijn dode en gewonde manschappen bij elkaar opgeteld. “Dat is een verschrikkelijk aantal. Het betekent dat de Russen de grootste moeite hebben om hun offensief vol te houden. Die verliezen halen ook mee de vaart uit die opmars.”

Patriotsystemen

Poetin ligt niet wakker van alle Russische doden en gewonden – Wijninga zegt dat het Kremlin er 'bijna schouderophalend' op reageert – maar de opgevoerde westerse steun is hem wel een doorn in het oog. En dan worden op de NAVO-top in Washington nog een extra lading nieuwe wapens aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky beloofd.

Biden wil vijf Patriotsystemen naar Oekraïne sturen. “Eerder was er maar sprake van één”, aldus Wijninga, “en daarbij komen nog andere systemen. Dat is een flinke bijdrage aan het verbeteren van de luchtverdediging van Oekraïne in het geheel.”