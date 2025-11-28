Hongaarse premier Orbán vrijdag op bezoek bij Poetin

BOEDAPEST (ANP/RTR) - De Hongaarse premier Viktor Orbán brengt deze vrijdag nog een bezoek aan de Russische president Vladimir Poetin in Moskou. Hij wil praten over de olie- en gasleveringen aan Hongarije en over mogelijke vredesinspanningen voor de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

Hongarije blijft sterk afhankelijk van Russische energie, ondanks EU-pogingen om die afhankelijkheid te verminderen. "Ik ga om ervoor te zorgen dat de energievoorziening van Hongarije voor de winter en voor volgend jaar gegarandeerd is", aldus Orbáns aankondiging over zijn bezoek op Facebook. Het Kremlin bevestigde daarna dat de twee leiders elkaar vrijdag spreken in Moskou.

Orbán reisde onlangs naar de Verenigde Staten om over de energievoorziening van zijn land te praten. De Amerikaanse president Donald Trump gaf Hongarije vrijstelling van de sancties om Russische olie en gas te gebruiken. Ook werd een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van kernenergie getekend.