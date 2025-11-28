ECONOMIE
Dodental brand Hongkong loopt op, nog circa 200 vermisten

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 8:33
anp281125067 1
HONGKONG (ANP/AFP) - Door de grote brand in woontorens in Hongkong zijn zeker 128 doden gevallen. De autoriteiten houden rekening met een verdere stijging van het dodental. Er worden nog ongeveer tweehonderd mensen vermist.
Veiligheidschef Chris Tang maakte de nieuwe cijfers vrijdag bekend. Hij vertelde ook dat het aantal gewonden is opgelopen naar 79. Onder hen zijn twaalf brandweerlieden, onder wie één met ernstige verwondingen. De brand is de dodelijkste in Hongkong sinds 1948, toen 176 doden vielen bij een magazijnbrand.
Zeven van de acht torens van het wooncomplex Wang Fuk Court vlogen woensdag in brand. Vrijdagochtend (lokale tijd) waren de vlammen "grotendeels gedoofd" en "de bluswerkzaamheden beëindigd", aldus de autoriteiten eerder.
