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Hongaarse president tekent voor eigen vertrek

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 juli 2026 om 22:01
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BOEDAPEST (ANP/RTR) - De Hongaarse president Tamas Sulyok heeft naar eigen zeggen een grondwetswijziging getekend die zijn vertrek betekent. De regering van premier Peter Magyar had de wetswijziging voorgesteld, omdat zijn Tisza-partij van de president af wil.
De president is een bondgenoot van de conservatieve ex-premier Viktor Orbán van de partij Fidesz die eerder dit jaar de verkiezingen verloor.
De als christelijk-nationalistisch, eurosceptisch en populistisch bekende Orbán domineerde de Hongaarse politiek decennialang. Hij was dankzij grote verkiezingsoverwinningen premier van 1998 tot 2002 en van 2010 tot eerder dit jaar. Sulyok was lid van Fidesz en werd door die partij in 2024 naar voren geschoven als staatshoofd. Magyar noemt hem een marionet van de vorige regering van Orbán.
De Hongaarse president had niet veel keus. Zonder zijn handtekening zou hij waarschijnlijk door de Tisza-meerderheid in het parlement zijn afgezet.
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