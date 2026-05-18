Hongaarse president zegt aan te blijven, ondanks oproep Magyar

door anp
maandag, 18 mei 2026 om 14:24
BOEDAPEST (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Hongaarse president Tamás Sulyok is niet van plan af te treden, zegt hij in een interview met de Hongaarse nieuwssite Index.hu. Eerder had de onlangs verkozen premier Péter Magyar hem tot eind mei gegeven om zijn functie neer te leggen.
In diens eerste speech als premier riep Magyar Sulyok op bij voorkeur nog diezelfde dag op te stappen, bij wijze van "goed gebaar" aan de rest van het land. Magyar voerde een harde campagne die zich hoofdzakelijk richtte op de wijdverspreide corruptie in Hongarije.
"Mijn eed bindt me aan het gehele politieke landschap, niet louter de meerder- of minderheid", aldus de president. Pogingen van Magyar om Sulyok aan de kant te zetten, noemt de president in strijd met internationale afspraken.
Sulyok is - net als voormalig premier Viktor Orbán - gelieerd aan Fidesz, de partij waarmee Magyar eerder brak. Hoewel er diverse corruptiebeschuldigingen tegen Sulyok zijn geuit, is hij vooralsnog nergens schuldig aan bevonden.
