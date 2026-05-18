Jongerenplatform: 120 gesprekken over stress in eerste examenweek

UTRECHT (ANP) - Vrijwilligers van In je bol hebben in de eerste week van de eindexamens zo'n 120 gesprekken gevoerd met scholieren die kampen met prestatiedruk en stress. Dat meldt het jongerenplatform.

Bijna de helft van alle gesprekken kwam binnen via een telefonische 'stresslijn' die is opgezet met het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). De andere gesprekken ontstonden nadat scholieren direct contact hadden opgenomen met In je bol.

Uit de gesprekken blijkt dat veel scholieren kampen met onzekerheid en prestatiedruk. Ook spanning tijdens het maken van examens en zorgen over volgende toetsen komen veel voor.

Toename aantal gesprekken

"Juist in deze periode is het belangrijk dat er een plek is waar jongeren hun stress kunnen delen," zegt Mariëlla Melissen, teamcoördinator bij In je bol. "We voerden in de afgelopen week bijna 50 procent meer gesprekken over stress, wanneer we dit vergelijken met andere perioden in het jaar."

In je bol verwacht dat de extra vraag naar ondersteuning ook in de komende examenperiode zal blijven.