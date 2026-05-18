ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chronisch verkouden kinderen hebben mogelijk een tekort aan bepaalde darmbacteriën

gezondheid
door Nina van der Linden
maandag, 18 mei 2026 om 14:14
bijgewerkt om maandag, 18 mei 2026 om 14:15
163069317_m
Steeds meer wetenschappers ontdekken hoe sterk de gezondheid van de darmen samenhangt met het afweersysteem van jonge kinderen. Nieuw Nederlands onderzoek wijst nu op een opvallend verband: kinderen die voortdurend kampen met verkoudheden en andere luchtweginfecties blijken vaak een belangrijke darmbacterie te missen. Dat inzicht kan in de toekomst leiden tot gerichtere behandelingen voor kinderen die telkens opnieuw ziek worden.
Onderzoekers van het Radboudumc en het UMC Utrecht zagen dat jonge kinderen met terugkerende infecties aan de luchtwegen aanzienlijk minder bifidobacteriën in hun darmflora hebben dan leeftijdsgenoten die minder vaak ziek zijn. Deze bacteriesoort speelt vermoedelijk een belangrijke rol bij de productie van antistoffen die het lichaam beschermen tegen ziekteverwekkers.
Kinderinfectioloog en immunoloog Lilly Verhagen van het Radboudumc noemt de bevinding veelzeggend. Volgens haar viel vooral op dat kinderen met een lage hoeveelheid Bifidobacterium vaker last hadden van aanhoudende verkoudheden en andere infecties van de luchtwegen.
Kinderen bij wie de bacteriën minder aanwezig waren, hadden vaker klachten aan de luchtwegen.

Het microbioom in kaart

Het onderzoek richtte zich op kinderen jonger dan zeven jaar die opvallend vaak ziek zijn. Bij ongeveer vier op de tien deelnemers ontdekten de onderzoekers bovendien een tekort aan IgA, een afweerstof die de slijmvliezen beschermt tegen virussen en bacteriën.
Om het verband beter te begrijpen onderzochten de wetenschappers ontlastingsmonsters van de kinderen. Daarmee brachten zij het darmmicrobioom, het geheel aan bacteriën in de darmen, in kaart. Vooral het verschil in de aanwezigheid van bifidobacteriën sprong eruit. Dat is opvallend, omdat deze bacteriën al langer bekendstaan als gunstige darmbewoners. Ze worden ook verwerkt in bepaalde probiotica en gefermenteerde zuivelproducten.
Arts-onderzoeker Mischa Koenen van het UMC Utrecht benadrukt dat juist deze bacteriegroep sterk samenhing met de aanmaak van afweerstoffen. Kinderen bij wie de bacteriën minder aanwezig waren, hadden vaker klachten aan de luchtwegen.
Volgens de onderzoekers sluit dat aan bij het groeiende wetenschappelijke inzicht dat darmen en longen nauw met elkaar samenwerken. Wanneer de samenstelling van darmbacteriën verandert, kan dat invloed hebben op het immuunsysteem en daarmee op de vatbaarheid voor infecties.

Niet meteen aan de probiotica

Toch willen de onderzoekers voorkomen dat ouders nu massaal probiotische drankjes of supplementen gaan kopen in de hoop verkoudheden te voorkomen. Hoewel bifidobacteriën in sommige yoghurts, kwarksoorten en supplementen voorkomen, is nog niet bewezen dat zulke producten daadwerkelijk helpen tegen terugkerende infecties.
Verhagen benadrukt dat eerst duidelijk moet worden welke bacteriestammen precies nodig zijn, in welke hoeveelheden ze effectief zijn en hoe ervoor gezorgd kan worden dat ze zich blijvend in de darm vestigen.
De verwachting is daarom dat toekomstige behandelingen veel specifieker zullen zijn dan de huidige probiotica uit de supermarkt. Mogelijk krijgen kinderen later therapieën die volledig zijn afgestemd op hun persoonlijke darmflora.
Bron: AD.nl

Lees ook

Stress in de vroege kindertijd laat diepe sporen na: de hersen-darm-as uitgelegdStress in de vroege kindertijd laat diepe sporen na: de hersen-darm-as uitgelegd
Slaap je slecht? Mogelijk komt dat doordat je darmflora van slag isSlaap je slecht? Mogelijk komt dat doordat je darmflora van slag is
Landbouwgif dat veel in VS wordt gebruikt blijkt organen en darmflora kapot te makenLandbouwgif dat veel in VS wordt gebruikt blijkt organen en darmflora kapot te maken
Onderzoek naar darmflora: worden mannen anders dik dan vrouwen?Onderzoek naar darmflora: worden mannen anders dik dan vrouwen?
loading

POPULAIR NIEUWS

248116191_m

Minimaliseren voor beginners: welke spullen je zonder nadenken meteen kunt wegdoen

generated-image (1)

Steedsmeer Nederlanders komen in het buitenland in de knel door het vergeten van dit simpele item

simply-recipes-never-buy-this-bread-lead-1-b6ef7456bbba4f9d883467eb26a0ac8a

Koop dit brood liever niet

shutterstock_2671342799

Vergeet voor je vakantie geen cash: ook in Spanje en Griekenland blijft contant geld onmisbaar

189491592_m

7 of 14 eieren per week? Dit hangt af van jouw situatie

ANP-545157350

Van Barneveld hangt pijlen aan de wilgen en verhuist naar Engeland: "Lijdensweg die maar niet stopt"

Loading