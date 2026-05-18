Chronisch verkouden kinderen hebben mogelijk een tekort aan bepaalde darmbacteriën

Steeds meer wetenschappers ontdekken hoe sterk de gezondheid van de darmen samenhangt met het afweersysteem van jonge kinderen. Nieuw Nederlands onderzoek wijst nu op een opvallend verband: kinderen die voortdurend kampen met verkoudheden en andere luchtweginfecties blijken vaak een belangrijke darmbacterie te missen. Dat inzicht kan in de toekomst leiden tot gerichtere behandelingen voor kinderen die telkens opnieuw ziek worden.

Onderzoekers van het Radboudumc en het UMC Utrecht zagen dat jonge kinderen met terugkerende infecties aan de luchtwegen aanzienlijk minder bifidobacteriën in hun darmflora hebben dan leeftijdsgenoten die minder vaak ziek zijn. Deze bacteriesoort speelt vermoedelijk een belangrijke rol bij de productie van antistoffen die het lichaam beschermen tegen ziekteverwekkers.

Kinderinfectioloog en immunoloog Lilly Verhagen van het Radboudumc noemt de bevinding veelzeggend. Volgens haar viel vooral op dat kinderen met een lage hoeveelheid Bifidobacterium vaker last hadden van aanhoudende verkoudheden en andere infecties van de luchtwegen.

Het microbioom in kaart

Het onderzoek richtte zich op kinderen jonger dan zeven jaar die opvallend vaak ziek zijn. Bij ongeveer vier op de tien deelnemers ontdekten de onderzoekers bovendien een tekort aan IgA, een afweerstof die de slijmvliezen beschermt tegen virussen en bacteriën.

Om het verband beter te begrijpen onderzochten de wetenschappers ontlastingsmonsters van de kinderen. Daarmee brachten zij het darmmicrobioom, het geheel aan bacteriën in de darmen, in kaart. Vooral het verschil in de aanwezigheid van bifidobacteriën sprong eruit. Dat is opvallend, omdat deze bacteriën al langer bekendstaan als gunstige darmbewoners. Ze worden ook verwerkt in bepaalde probiotica en gefermenteerde zuivelproducten.

Arts-onderzoeker Mischa Koenen van het UMC Utrecht benadrukt dat juist deze bacteriegroep sterk samenhing met de aanmaak van afweerstoffen. Kinderen bij wie de bacteriën minder aanwezig waren, hadden vaker klachten aan de luchtwegen.

Volgens de onderzoekers sluit dat aan bij het groeiende wetenschappelijke inzicht dat darmen en longen nauw met elkaar samenwerken. Wanneer de samenstelling van darmbacteriën verandert, kan dat invloed hebben op het immuunsysteem en daarmee op de vatbaarheid voor infecties.

Niet meteen aan de probiotica

Toch willen de onderzoekers voorkomen dat ouders nu massaal probiotische drankjes of supplementen gaan kopen in de hoop verkoudheden te voorkomen. Hoewel bifidobacteriën in sommige yoghurts, kwarksoorten en supplementen voorkomen, is nog niet bewezen dat zulke producten daadwerkelijk helpen tegen terugkerende infecties.

Verhagen benadrukt dat eerst duidelijk moet worden welke bacteriestammen precies nodig zijn, in welke hoeveelheden ze effectief zijn en hoe ervoor gezorgd kan worden dat ze zich blijvend in de darm vestigen.

De verwachting is daarom dat toekomstige behandelingen veel specifieker zullen zijn dan de huidige probiotica uit de supermarkt. Mogelijk krijgen kinderen later therapieën die volledig zijn afgestemd op hun persoonlijke darmflora.