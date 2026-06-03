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Hongarije en Oekraïne bereiken akkoord over rechten diaspora

Samenleving
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 20:41
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BRUSSEL (ANP/RTR) - De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. In een videoboodschap op Facebook roemt hij het resultaat van die wekenlange onderhandelingen.
Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. De Hongaarse leider benadrukt dat zijn regering geen versnelde toetreding van het land zal steunen, overeenkomstig zijn eerdere regeringsstandpunt.
De overeenkomst betreft de rechten van Hongaren in Transkarpatië. Die historische streek overlapt grotendeels met de huidige Oekraïense regio Zakarpattja. Naar schatting wonen er circa 100.000 Hongaren in Transkarpatië.
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