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Griekenland niet langer op economische probleemlijst EU

Economie
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 21:12
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ATHENE (ANP/DPA) - De Europese Commissie heeft Griekenland voor het eerst sinds de schuldencrisis van de lijst afgehaald van lidstaten met economische onevenwichtigheden. Volgens premier Kyriakos Mitsotakis eindigt daarmee een "negatief hoofdstuk dat zestien jaar geleden begon".
Griekenland dreigde in de jaren tien te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tussen 2010 en 2018 door noodfinanciering van andere eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds overeind gehouden. Hervormingen en bezuinigingen die daarmee gepaard gingen, troffen de Grieken hard.
Nu schrijft de Europese Commissie in haar aanbevelingen voor Griekenland dat er niet langer sprake is van "macro-economische imbalansen". Dankzij de economische groei en overschotten op de overheidsbegroting is het land minder kwetsbaar door zijn schulden, schrijft het dagelijks EU-bestuur. De Griekse staatsschuld is met zo'n 146 procent van het bruto binnenlands product nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen.
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