Hongarije en Slowakije eisen garanties voor olielevering

BOEDAPEST/BRATISLAVA (ANP/RTR) - Hongarije en Slowakije hebben de Europese Commissie opgeroepen zich in te spannen om de levering van energie aan de twee landen te garanderen. De buitenlandministers benadrukten in een verklaring dat mede gezien de ligging van de landen "het een realiteit is dat zonder de Droezjba-oliepijpleiding een veilige aanvoer van energie niet mogelijk is".

De laatste Oekraïense luchtaanval op de pijpleiding was donderdag in het grensgebied van Rusland met Belarus. Begin deze week en afgelopen week werd de olietoevoer ook enige tijd onderbroken door luchtaanvallen. Volgens de ministers kan het herstel nu mogelijk vijf dagen duren.

De Droezjba-pijpleiding stamt uit de Sovjettijd en is voor Hongarije en Slowakije nog steeds de voornaamste aanvoerlijn voor olie. De pijpleiding loopt vanuit Rusland via Belarus en Oekraïne naar onder meer Hongarije.