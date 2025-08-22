ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hongarije en Slowakije eisen garanties voor olielevering

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 10:29
anp220825093 1
BOEDAPEST/BRATISLAVA (ANP/RTR) - Hongarije en Slowakije hebben de Europese Commissie opgeroepen zich in te spannen om de levering van energie aan de twee landen te garanderen. De buitenlandministers benadrukten in een verklaring dat mede gezien de ligging van de landen "het een realiteit is dat zonder de Droezjba-oliepijpleiding een veilige aanvoer van energie niet mogelijk is".
De laatste Oekraïense luchtaanval op de pijpleiding was donderdag in het grensgebied van Rusland met Belarus. Begin deze week en afgelopen week werd de olietoevoer ook enige tijd onderbroken door luchtaanvallen. Volgens de ministers kan het herstel nu mogelijk vijf dagen duren.
De Droezjba-pijpleiding stamt uit de Sovjettijd en is voor Hongarije en Slowakije nog steeds de voornaamste aanvoerlijn voor olie. De pijpleiding loopt vanuit Rusland via Belarus en Oekraïne naar onder meer Hongarije.
Vorig artikel

Mitra zoekt nieuw verpakkingsbedrijf na bankroet Paardekooper

Volgend artikel

Waarom je beter niet iedere dag kunt douchen

POPULAIR NIEUWS

depositphotos_126319584-stock-photo-crooked-teeth-man-face

4 rare signalen dat je ouder wordt

ANP-528785244

Er is één sport waardoor je écht beter slaapt volgens de wetenschap

ANP-509276055

Ben jij een otrovert? Dit persoonlijkheidstype heeft veel voordelen

ANP-365485491

Autistische muizen symptoomvrij na revolutionaire behandeling

ANP-530470131

5 manieren waarop we ons zelf iedere dag een beetje dommer maken

anp210825158 1

Omgebrachte Lisa sloeg tevergeefs zelf alarm bij 112 toen ze werd gevolgd