Mitra zoekt nieuw verpakkingsbedrijf na bankroet Paardekooper

DUIVEN (ANP) - Mitra is op zoek naar een nieuwe verpakkingsleverancier nu Paardekooper, waar de slijterijketen al 25 jaar zaken mee deed, failliet is verklaard. Volgens een woordvoerder zijn er echter genoeg alternatieven, waardoor klanten geschenken alsnog kunnen laten inpakken.

"Het is onduidelijk hoe de toekomst er nu uitziet, of Paardekooper bijvoorbeeld wel of niet doorstart", zegt de woordvoerder. "Maar het is natuurlijk verschrikkelijk. Als je zo lang zaken doet met een bedrijf en dezelfde contactpersoon, leer je elkaar op een andere manier kennen."

Het bedrijf kan volgens de zegsman echter snel schakelen. "We hadden deze week al tien concurrenten aan de telefoon die klaarstaan om het over te nemen. Er zijn genoeg alternatieven, maar niet het Mitra-cadeaupapier. Dat zal dan een meer standaardpapier zijn."