Israëlische minister Gallant: dichter bij deal dan ooit tevoren

TEL AVIV (ANP/AFP/RTR) - De Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant zegt dat zijn land "dichter dan ooit tevoren" bij een deal staat over de terugkeer van de gijzelaars die Hamas vasthoudt, schrijven meerdere lokale media. Gallant zou de uitspraken hebben gedaan tegen een groep familieleden van gijzelaars.

Eerder op donderdag werd bekend dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een onderhandelingsteam uitstuurt om te praten over de vrijlating van de gijzelaars. De delegatie zou volgens de Israëlische televisiezender Channel 12 worden geleid door het hoofd van de Israëlische geheime dienst Mossad.

Wel is nog onduidelijk waar het team naartoe gaat en wanneer de delegatie met bemiddelaars gaat praten. Eerdere onderhandelingen vonden plaats in Caïro en Doha.

Eerdere deal

Netanyahu heeft de Amerikaanse president Joe Biden telefonisch op de hoogte gesteld van zijn besluit over het onderhandelingsteam. Israël maakte woensdagavond bekend een reactie van Hamas op het jongste vredesvoorstel te bestuderen. Netanyahu houdt donderdagavond overleg hierover met zijn veiligheidskabinet.

Sinds de uitbraak van de oorlog in de Gazastrook vorig jaar oktober zijn Hamas en Israël er één keer in geslaagd een deal te sluiten. Dat akkoord omvatte een tijdelijk staakt-het-vuren en de vrijlating van Israëlische gijzelaars in ruil voor Palestijnse gevangenen. Egypte, Qatar en de Verenigde Staten waren toen bemiddelaars.