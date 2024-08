Hongerstaker bij IND-gebouw stopt na dertig dagen met actie

DEN HAAG (ANP) - Eduard Disch, de man die dertig dagen in hongerstaking heeft gezeten voor het gebouw van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Den Haag, is op advies van zijn huisarts gestopt met zijn actie. De 79-jarige Disch wilde een direct kinderpardon voor alle kinderen die meer dan vijf jaar in Nederland moeten wachten op hun verblijfsvergunning. Ook vroeg hij om een "duurzaam en kindvriendelijk asielbeleid". "Deze doelen zijn de afgelopen dertig dagen niet bereikt", staat in een verklaring.

De Maastrichtenaar heeft aangekondigd dat hij snel terugkomt. Dat gebeurt volgens zijn woordvoerder in de vorm van een dagelijkse wake voor het gebouw van het ministerie van Asiel en Migratie. "Hij gaat er elke werkdag overdag zitten tot er een kinderpardon is", zegt zijn woordvoerder. Hij hoopt dat meer mensen bij die wake aansluiten.

Wanneer Disch met zijn wake begint is nog niet bekend. Voor nu gaat hij terug naar Maastricht om aan te sterken. "Afhankelijk van het oordeel van de artsen kiezen we het moment", aldus zijn woordvoerder.

Directeur opvangcentrum

Disch was in het verleden directeur van een opvangcentrum in Maastricht. Na een item in het NOS Jeugdjournaal over het Oezbeekse gezin Babayants dat zou worden uitgezet, was voor Disch naar eigen zeggen "de maat vol" en reisde hij af naar Den Haag voor zijn actie. Het gezin Babayants, met twee ouders en vier kinderen, mag overigens voorlopig in Nederland blijven. De rechtbank oordeelde vorige maand dat de familie niet mag worden uitgezet terwijl hun asielprocedure nog loopt. Het gezin verblijft ruim tien jaar in Nederland.

Afgelopen week had Disch nog een ontmoeting met de Amsterdamse jongen Mikael (11). Hij en zijn Armeense moeder moeten het land uit, wanneer is nog niet bekend. Asielminister Faber herhaalde afgelopen week dat ze niets kan doen voor Mikael. Een petitie om de jongen en zijn moeder in Nederland toch een verblijfsvergunning te geven is inmiddels bijna 84.000 keer ondertekend.