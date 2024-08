Kajaksprintsters Vorsselman en Konijn lopen solo finale mis

VAIRES-SUR-MARNE (ANP) - Het is kajaksprintsters Ruth Vorsselman en Selma Konijn op de Olympische Spelen van Parijs individueel niet gelukt de finale te bereiken van de 500 meter. Als duo haalden Vorsselman en Konijn vrijdag nog wel de eindstrijd op de roeibaan bij Vaires-sur-Marne.

In de individuele kajak eindigde Vorsselman als achtste en laatste in haar heat, Konijn werd niet veel later vijfde in haar serie. Een plek bij de beste twee was noodzakelijk voor een finaleplaats.

Vorsselman (27) en Konijn (25) werden vrijdag achtste in de finale van de K2. Ze gaven na afloop al aan dat de focus lag op de gezamenlijke boot en dat het individuele onderdeel "een bonus" was.

Beiden maakten hun debuut op de Olympische Spelen.