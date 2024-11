Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai ontkent hulpvraag Mike Pence

HONGKONG (ANP/RTR/AFP) - De Brits-Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai heeft woensdag voor het eerst getuigd in een zaak waarin hij beschuldigd wordt van het overtreden van de omstreden nationale veiligheidswet. Hij zou onder meer de toenmalige Amerikaanse vicepresident Mike Pence hebben gevraagd om "sancties of een blokkade" op te leggen aan de regeringen in Hongkong en China. Lai ontkent de beschuldigingen.

"Ik zou niet durven om de vicepresident te vragen iets te doen", zei Lai in de rechtbank. Hij zou alleen vragen van Pence over de situatie in Hongkong hebben beantwoord. Lai sprak met de vicepresident van Donald Trump in juli 2019, toen er grote prodemocratische anti-Chinese protesten waren uitgebroken in de stadstaat.

De minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo was ook aanwezig bij het gesprek en Lai zou hem hebben verzocht "niet om iets te doen, maar om iets te zeggen. Om zijn steun voor Hongkong uit te spreken."

De 76-jarige oprichter van de krant Apple Daily kan levenslang krijgen voor het samenspannen met buitenlandse mogendheden. Hij zit sinds 2020 vast en is in vijf andere zaken al veroordeeld.