Bonden: productie Heineken-brouwerijen platgelegd door staking

DEN HAAG (ANP) - Medewerkers van de Heineken-brouwerijen in Zoeterwoude en Den Bosch, evenals van het hoofdkantoor in Amsterdam, hebben woensdagochtend het werk neergelegd, laten bestuurders van FNV en CNV weten. De productie in de brouwerijen ligt volledig stil, zegt Nurettin Altundal, bestuurder bij FNV.

Het personeel is in staking uit onvrede over de vastgelopen gesprekken over een nieuwe cao. Met de staking van 24 uur willen de vakbonden "een krachtig signaal afgeven" en Heineken dwingen met een beter voorstel te komen. Mocht dat niet gebeuren, komen er volgende week waarschijnlijk nieuwe acties.

De cao's voor de brouwerijen, commerciële tak en het internationale Heineken Group verlopen eind dit jaar alle drie. FNV en CNV hadden de brouwer tot maandagmiddag gegeven om met een nieuw bod te komen. FNV vraagt om 7 procent meer loon in 2025, CNV om 5 procent.