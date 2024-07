Hoofd Secret Service biedt Trump excuses aan om aanslag

WASHINGTON (ANP) - Het hoofd van de Amerikaanse Secret Service, Kimberly Cheatle, heeft haar excuses aangeboden aan oud-president Donald Trump na de mislukte moordaanslag op hem tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Pennsylvania. Dit zei Cheatle tijdens haar ondervraging in het Huis van Afgevaardigden door de commissie die toezicht houdt op de geheime dienst.

De Secret Service ligt onder vuur omdat de dienst de aanslag niet wist te voorkomen. Een van de belangrijkste taken van de Secret Service is de beveiliging van vooraanstaande politici. Cheatle zei dat de dienst gefaald had en dat zij daarvoor de verantwoordelijkheid draagt. Ze zei ook dat ze na de aanslag met Trump heeft gesproken.

"Heeft u hem persoonlijk uw excuses aangeboden omdat u president Trump bijna heeft laten omkomen?" wilde de Republikeinse afgevaardigde Lauren Boebert van Cheatle weten. Toen die bevestigend antwoordde, zei Boebert: "Dat waardeer ik, dat u erkent dat dit uw falen was."