Macron vindt dat Biden moed toont met terugtrekking

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron vindt dat de Amerikaanse president Joe Biden "moed en plichtsbesef" heeft getoond door uit de verkiezingsrace te stappen. Dat heeft hij geschreven in een brief aan zijn Amerikaanse ambtgenoot. Het Élysée heeft delen van de brief gepubliceerd.

Macron blikt in de brief terug op het tachtigste jubileum van D-Day vorige maand. Biden was een van de regeringsleiders die in Normandië herdenkingen bijwoonde. De Franse president spreekt de hoop uit dat "de geest van het partnerschap" tussen hun landen blijft bijdragen aan de "historische betrekkingen".

Macron sprak vorige maand tijdens Bidens bezoek zijn waardering uit voor de Amerikaanse president. Hij bedankte hem toen omdat hij "de president is van de nummer één wereldmacht" en deze functie uitoefent met "de loyaliteit van een partner die de Europeanen mag en respecteert".