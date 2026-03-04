Trump: maakt me helemaal niets uit of Iran meedoet aan WK

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het maakt de Amerikaanse president Donald Trump "helemaal niets uit" of Iran meedoet aan het WK voetbal van komende zomer. "Het is een verslagen land, ze lopen op hun laatste benen", zei Trump tegen nieuwssite Politico.

Iran was als enige WK-deelnemer niet aanwezig bij een planningsbijeenkomst in Atlanta. Israël en de Verenigde Staten begonnen afgelopen weekend een oorlog tegen het land, waarbij onder anderen ayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider van Iran, werd omgebracht.

Mehdi Taj, voorzitter van de Iraanse voetbalbond, trok eerder in twijfel of zijn land aan het WK voetbal mee zal doen. "Door de kwaadaardige actie van Amerika kunnen wij niet hoopvol naar het WK uitkijken", stelde hij in een interview met de Iraanse staatstelevisie.

Iran is op het WK dat op 11 juni begint ingedeeld in een groep met België, Nieuw-Zeeland en Egypte. Iran speelt twee wedstrijden in Los Angeles en staat in Seattle geprogrammeerd voor de zogenoemde Pride Match tegen Egypte op 26 juni.