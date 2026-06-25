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Hoofdkantoor Rode Kruis in Venezuela beschadigd door bevingen

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 11:07
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CARACAS (ANP) - Het hoofdkantoor van het Venezolaanse Rode Kruis heeft door de aardbeving zelf ook "kritieke schade" opgelopen, meldt de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC). In hoeverre Rode Kruismedewerkers en -vrijwilligers zijn getroffen, wordt nog uitgezocht, maar de hulpverleners in het land werken volgens IFRC wel door.
Het Rode Kruis werkt in Venezuela met ziekenhuizen en klinieken die nog zorg kunnen leveren, meldt de IFRC. Er zijn reddingsteams ingezet en teams die kunnen beoordelen waar de meeste hulp nodig is. "Veilig water en rioolwaterverwerking en belangrijke huishoudelijke spullen zullen naar verwachting de komende uren en dagen ook prioriteit hebben."
In Argentinië, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras en Mexico helpen afdelingen van het Rode Kruis familieleden van vermisten om in contact te komen met hun naasten. In die landen zijn grote Venezolaanse gemeenschappen, meldt de IFRC.
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