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Hoofdredacteur Freek Staps stopt bij ANP

Samenleving
door anp
maandag, 14 september 2026 om 10:20
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DEN HAAG (ANP) - Freek Staps neemt afscheid als hoofdredacteur bij het ANP. Hij verlaat het persbureau rond de jaarwisseling omdat hij "ruimte wil maken voor nieuw leiderschap voor de redactie, verse ideeën en nieuwe energie".
Staps werkte 7,5 jaar bij het Algemeen Nederlands Persbureau. "Het is bevredigend op een zelfgekozen moment plaats te kunnen maken. Ik ben trots op de nieuwsgierige en vakkundige collega's en heb alle vertrouwen in de innovatieve ANP-redactie om onze onmisbare feitelijke rol verder uit te bouwen."
Het ANP levert non-stop artikelen, foto's, graphics, agendapunten, bronnen, radiobulletins en video's aan de hele journalistieke sector en het persbureau staat in de top van de meest vertrouwde nieuwsmedia van Nederland. Staps: "Ik weet nog niet wat ik hierna ga doen en daar kijk ik nu al naar uit."
Reactie directeur ANP
Martha Riemsma, directeur van het ANP: "Freek heeft met zijn energie en vakmanschap een sterke journalistieke en innovatieve redactie neergezet die elke dag met plezier en trots werkt voor vrijwel alle Nederlandse media. Daar zijn we hem zeer erkentelijk voor. Nu op naar nieuwe avonturen en daarbij wensen we hem veel succes."
Staps (50) was eerder Amerikacorrespondent en leidinggevende bij NRC. Hij is ook bestuurder bij het Persvrijheidsfonds en lid van de raad van toezicht van mediamuseum Beeld en Geluid.
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