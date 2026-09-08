Hooggerechtshof herstelt Republikeinse kieskaart in Missouri niet

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft geweigerd een door Republikeinen opgestelde kaart van kiesdistricten in Missouri te herstellen voorafgaand aan de tussentijdse verkiezingen ('midterms') in november. De Republikeinen hadden het hof daartoe verzocht.

Eerder had het hoogste hof in de staat bepaald dat een nieuwe kieskaart, die het kiesdistrict van een Democratische Afgevaardigde zou hebben geschrapt, alleen per referendum in november kan worden aangenomen - te laat dus voor de midterms.

De beslissing van het hof in Washington is een tegenslag voor president Donald Trump en voor de kansen van zijn partij om de krappe meerderheid van 219 Republikeinse tegen 214 Democratische zetels in het Huis van Afgevaardigden te behouden.

De Republikeinen in Missouri hadden de bestaande kieskaart veranderd als onderdeel van een breder, door Trump gesteund initiatief om kiesdistricten zo te hertekenen dat Republikeinse kandidaten daarvan zouden kunnen profiteren.