Hoogleraar over vaccin vogelgriep: wereld kijkt naar Nederland

UTRECHT (ANP) - De hele wereld kijkt naar Nederland en naar de proeven die hier lopen met het vaccin tegen de vogelgriep, die momenteel hard om zich heen grijpt. Maar om de ontwikkelde vaccins te laten slagen, moeten ook de Europese regels voor de controles van gevaccineerde kippen worden aangepast, zegt hoogleraar Integrale Pluimveegezondheidszorg Sjaak de Wit van de Universiteit Utrecht.

De huidige EU-wetgeving schrijft voor dat gevaccineerde kippen elke week worden gecontroleerd. "Dat is een hele grote drempel om te vaccineren. Het is onuitvoerbaar, omdat het veel geld kost, maar ook de kans op verspreiding van het virus vergroot en veel mankracht kost. De EU is niet onwelwillend, maar er is in grote delen van de wereld heel lang negatief gekeken naar het vaccineren tegen vogelgriep. Dat maakt het aanpassen van internationale regels moeilijker", zegt De Wit.