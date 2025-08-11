Hoogste hof India beveelt verwijdering straathonden uit hoofdstad

NEW DELHI (ANP/AFP/RTR) - De Indiase autoriteiten moeten de straathonden gaan verwijderen uit de hoofdstad. Dat besloot het Indiase Hooggerechtshof nadat zorgen waren ontstaan over de veiligheid van kinderen en andere inwoners.

In miljoenenstad Delhi vinden volgens sommige schattingen 2000 bijtincidenten per dag plaats. Hoeveel honden er precies over straat zwerven is onduidelijk, maar het gaat mogelijk om een miljoen dieren.

Het hof heeft nu opdracht gegeven binnen acht weken locaties te openen om zwerfhonden naartoe te brengen. Er moet dagelijks worden bijgehouden hoeveel dieren zijn gevangen.

Het Hooggerechtshof stelt dat jonge kinderen onder geen beding het risico mogen lopen op hondsdolheid, een levensgevaarlijke infectieziekte. "Het belangrijkste is dat er geen enkele zwerfhond vrijgelaten mag worden", zegt het hof. "Anders is de hele operatie voor niets geweest."