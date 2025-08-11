ECONOMIE
Enorme dataroof: NAWT en testuitslagen van half miljoen vrouwen gestolen na bevolkingsonderzoek

Samenleving
door Redactie
maandag, 11 augustus 2025 om 13:21
bijgewerkt om maandag, 11 augustus 2025 om 13:22
anp110825084 1
Hackers hebben de gegevens gestolen van meer dan 485.000 vrouwen die hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens Bevolkingsonderzoek Nederland gaat het niet alleen om hun persoonlijke informatie, zoals naam en adres. Van een deel van de vrouwen zijn de testuitslagen van uitstrijkjes en zelftesten ook gestolen.
Elza den Hertog, de bestuursvoorzitter van Bevolkingsonderzoek Nederland, zegt dat het instituut enorm is geschrokken. "We begrijpen dat vrouwen die via ons hebben deelgenomen aan bevolkingsonderzoek hier natuurlijk ook heel erg van schrikken. Aan hen wil ik graag zeggen dat het ons ontzettend spijt dat dit is gebeurd. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is voor veel vrouwen sowieso al spannend. En dan krijg je nu te horen dat daarbij mogelijk ook nog je persoonsgegevens zijn gelekt."
Kwaadwillenden kunnen de gestolen informatie gebruiken voor fraude. De deelnemers van wie de gegevens zijn buitgemaakt, krijgen in de komende week een brief met meer informatie.
Begin juli binnengedrongen
Volgens Bevolkingsonderzoek Nederland zijn criminele hackers begin juli binnengedrongen in de systemen van het laboratorium Clinical Diagnostics NMDL in het Zuid-Hollandse Rijswijk. Dat is een van de instanties die de monsters beoordelen. Bevolkingsonderzoek Nederland laat onderzoeken "hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe we dit soort incidenten in de toekomst zoveel mogelijk kunnen voorkomen".
Bevolkingsonderzoek Nederland zegt vorige week te zijn geïnformeerd over het datalek. Dat is gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de uitslagen heeft het datalek geen invloed. "Vrouwen die al onderzoek hebben laten doen, hoeven dus niet opnieuw deel te nemen", aldus Bevolkingsonderzoek Nederland.
Geen nieuwe testen
Het lab verwerkt voorlopig geen nieuwe testen op baarmoederhalskanker. Die gaan naar andere laboratoria. "U kunt gewoon blijven deelnemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker", aldus Bevolkingsonderzoek Nederland.
Volgens Bevolkingsonderzoek Nederland zijn gegevens van mensen die zich hebben laten testen op borstkanker en darmkanker niet gestolen. Die testen worden in andere laboratoria verwerkt.

