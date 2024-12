Hoon en irritatie in Kamer om opstelling PVV in sportdebat

DEN HAAG (ANP) - De bijdrage die de PVV maandag in een debat leverde over de problemen in de sportsector heeft tot hoon en irritatie geleid in de Tweede Kamer. Honderden sportverenigingen, sportkoepels en gemeenten zijn zeer bezorgd over de bezuinigingsplannen van het kabinet op het gebied van sport en de oppositie hoopte op een reactie van de grootste regeringsfractie. PVV'er Reinder Blaauw ging er amper op in, maar legde de focus op "onveiligheid in de vrouwenkleedkamer".

Vooral de linkse oppositie was ontdaan hierover. Juist omdat mensen met een kleine portemonnee worden getroffen als de sport duurder wordt, de doelgroep die de PVV altijd aanspreekt. "Sport wordt elitair. Wat doet u voor al die kinderen van Henk en Ingrid?" hield Mohammed Mohandis (GroenLinks-PvdA) de PVV'er voor. Blaauw zit "er anders in" en ziet meer in "een kleinere verantwoordelijkheid van de overheid in sport". De sector zelf kan wat hem betreft goede initiatieven ontplooien.

Het viel slecht dat Blaauw veel tijd en aandacht besteedde aan onveiligheid in de sport. Daarbij doelde hij niet op grensoverschrijdend gedrag, een kwestie die al jarenlang speelt, maar op kleedkamers. De PVV'er zei dat "er steeds meer berichten binnenkomen" van vrouwen die zich onveilig voelen, omdat ze zich moeten omkleden met transvrouwen. Tegelijk is het in zijn ogen ook een slechte zaak voor de vrouwensport dat het wordt toegestaan dat transvrouwen die op latere leeftijd in transitie zijn gegaan, daarna in een vrouwencompetitie meedoen. Dit benadeelt vrouwen, vindt Blaauw.

D66 hekelde de beweringen van Blaauw en sprak van "een hetze" tegen mensen die op latere leeftijd in transitie zijn gegaan. Wieke Paulusma van deze partij vindt het juist onveilig wat Blaauw hier doet, ook omdat hij geen voorbeelden wilde geven. Ze vindt het "heel kwalijk" dat de PVV hiermee "transmensen en onveiligheid op één hoop gooit". Coalitiegenoot VVD wees erop dat koepels per sport zelf bekijken welke sporten geschikt zijn voor gezamenlijke deelname aan een competitie. VVD'er Jacqueline van den Hil wilde weten of Blaauw het ermee eens is dat de sector dit zelf bepaalt. De PVV'er kon erin meegaan, maar hij wilde toch van sportstaatssecretaris Vincent Karremans weten of het kabinet met maatregelen komt op dit vlak.