ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hotelgasten laten zich niet afschrikken door krokodil in zwembad

Samenleving
door anp
zondag, 19 oktober 2025 om 11:32
anp191025070 1
PORT DOUGLAS (ANP/AFP) - Een jonge krokodil heeft korte tijd in een zwembad van een vijfsterrenhotel in het Australische Port Douglas gelogeerd. Hotelgasten waren aan het zonnen naast het zwembad, zo is te zien op een TikTok-video van een van de gasten.
Het Sheraton Grand Mirage Resort zegt dat het zwembad meteen werd afgesloten nadat het dier was opgemerkt. De krokodil werd enkele uren later weggehaald. "Op geen enkel moment waren hotelgasten en het babydier samen in het zwembad", aldus de directeur.
In de regio leven meer dan 100.000 krokodillen. De zoutwatersoorten zijn agressiever dan de dieren die in zoet water leven. Tot welke soort de zwembadkrokodil in Port Douglas behoorde, is niet duidelijk.
loading

POPULAIR NIEUWS

Screenshot_2025-10-17_at_11.34.38

Eeneiige tweelingen tonen schokkende effecten van roken op uiterlijk

20c573db-beb9-4af7-9dd8-996d6181d70f

VS: Hamas plant een aanval

shutterstock_2625225777

Slecht zicht kan tot 12 jaar vóór dementie al een vroeg signaal zijn, blijkt uit nieuw onderzoek.

shutterstock_1408494332

Geluk is niet alleen toeval, zegt de wetenschap

mobile

Deze omweg moet Poetin nemen om in Boedapest te komen

ANP-525689601

Genoeg leegstand in Nederland 200.000 woningen

Loading