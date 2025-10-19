Hotelgasten laten zich niet afschrikken door krokodil in zwembad

PORT DOUGLAS (ANP/AFP) - Een jonge krokodil heeft korte tijd in een zwembad van een vijfsterrenhotel in het Australische Port Douglas gelogeerd. Hotelgasten waren aan het zonnen naast het zwembad, zo is te zien op een TikTok-video van een van de gasten.

Het Sheraton Grand Mirage Resort zegt dat het zwembad meteen werd afgesloten nadat het dier was opgemerkt. De krokodil werd enkele uren later weggehaald. "Op geen enkel moment waren hotelgasten en het babydier samen in het zwembad", aldus de directeur.

In de regio leven meer dan 100.000 krokodillen. De zoutwatersoorten zijn agressiever dan de dieren die in zoet water leven. Tot welke soort de zwembadkrokodil in Port Douglas behoorde, is niet duidelijk.