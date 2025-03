Houthi-rebellen claimen aanval op vliegdekschip VS in Rode Zee

SANAA (ANP/AFP/RTR) - De Houthi-rebellen in Jemen zeggen zondag een Amerikaans vliegdekschip in de Rode Zee te hebben aangevallen. Het betrof een vergeldingsactie voor de aanvallen die de Verenigde Staten zaterdag uitvoerden op Houthi-doelwitten in de Jemenitische hoofdstad Sanaa. De VS hebben de Houthi-aanval, die met achttien raketten en een drone zou zijn uitgevoerd, niet bevestigd.

"Als reactie op deze agressie hebben de strijdkrachten een militaire operatie uitgevoerd, gericht op het Amerikaanse vliegdekschip USS Harry Truman en de begeleidende oorlogsschepen in de noordelijke Rode Zee", staat in een verklaring.

Het Amerikaanse leger voerde zaterdag een grootschalige aanval op doelwitten van de Houthi's in Jemen uit. Daarbij kwamen volgens het ministerie van Gezondheid van de Houthi's zeker 31 mensen om het leven. Washington zegt dat "meerdere cruciale Houthi-leiders" zijn gedood.

De Verenigde Naties hebben zondag de VS en de Houthi's opgeroepen "alle militaire activiteiten" te staken.