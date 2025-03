INDIAN WELLS (ANP) - Tennisster Mirra Andrejeva heeft het toernooi van Indian Wells op haar naam geschreven. De pas 17-jarige Russische rekende in de eindstrijd in drie sets af met de Belarussische Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de plaatsingslijst. Het werd 2-6 6-4 6-3.

Het betekende voor Andrejeva haar tweede eindzege op een WTA-1000-toernooi. Vorige maand was ze de beste in Dubai. Andrejeva keert door de toernooizege maandag terug in de top 10 van de wereldranglijst.