Houthi's bestormen VN-kantoren en arresteren medewerker

Samenleving
door anp
zondag, 31 augustus 2025 om 17:28
SANAA (ANP/AFP/DPA) - De Jemenitische Houthi's hebben meerdere kantoren van VN-hulporganisaties bestormd, melden internationale persbureaus. Het Wereldvoedselprogramma (WFP) heeft bevestigd dat een van zijn medewerkers is gearresteerd.
"Lokale veiligheidstroepen zijn kantoren van het WFP in Sanaa binnengetreden en hebben een personeelslid vastgezet", laat de hulporganisatie weten. Er zouden berichten zijn over andere arrestaties. "Het willekeurig vastzetten van humanitair personeel is onacceptabel."
Bronnen zeiden eerder tegen het Duitse persbureau dpa dat ook het kantoor van kinderrechtenorganisatie UNICEF was bestormd. Volgens hen zijn zeven medewerkers van het WFP en drie van UNICEF opgepakt. De reden is nog niet duidelijk.
De Houthi's hebben vaker VN-personeelsleden opgepakt, omdat ze zouden spioneren voor de Verenigde Staten. Volgens informatie van de VN zaten in maart 23 medewerkers vast in Jemen.
