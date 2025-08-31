ECONOMIE
Vingegaard boekt tweede ritzege in Vuelta en loopt uit op Almeida

Sport
door anp
zondag, 31 augustus 2025 om 17:29
ESTACIÓN DE ESQUÍ DE VALDEZCARAY (ANP) - Jonas Vingegaard heeft zijn tweede etappezege geboekt in de Vuelta. De Deen van Visma - Lease a Bike won de negende etappe, een bergrit van Alfaro naar Estación de Esquí de Valdezcaray, na een solo op de laatste beklimming. De Brit Tom Pidcock werd tweede en de Portugees João Almeida derde.
Vingegaard naderde Torstein Traeen, die de leiding met 37 seconden nipt behield. De Noor van Bahrain Victorious had de leiderstrui overgenomen van Vingegaard na de zesde etappe en had voorafgaand aan de etappe 2.33 minuut voorsprong. De 28-jarige Vingegaard won eerder de tweede etappe op Italiaans grondgebied.
