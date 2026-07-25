Houthi's claimen nieuwe raketaanval op Saudi-Arabië

SANAA (ANP/DPA/RTR) - De Houthi's in Jemen melden dat ze de oliesector in buurland Saudi-Arabië onder vuur hebben genomen. Een woordvoerder van de gewapende groepering zegt dat drones en raketten zijn afgevuurd.

De aanvallen waren gericht tegen locaties van oliegigant Aramco in Jizan en Yanbu, havensteden aan de Rode Zee. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe rook opstijgt in Jizan.

Saudi-Arabië heeft officieel niet bevestigd dat infrastructuur onder vuur is genomen in de steden. Wel bevestigen anonieme bronnen dat bij Yanbu twee ballistische raketten zijn onderschept door een Patriot-luchtafweersysteem.

Reactie op bombardement

De Houthi's, die nauwe banden hebben met Iran, hebben in het door burgeroorlog verscheurde Jemen grote gebieden in handen. Saudi-Arabië ging in het verleden ook al de strijd aan met de groep.

In 2022 sloten de twee partijen een bestand, maar inmiddels laait het conflict weer op. De Houthi's zeggen dat hun aanval een reactie is op een bombardement van de haven van Hodeidah in Jemen.