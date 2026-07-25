Turnster Visser wint tweede EK-kwalificatie

ROTTERDAM (ANP) - Turnster Naomi Visser heeft de tweede en laatste kwalificatiewedstrijd voor de EK gewonnen. Visser kwam na een gedegen meerkamp tot 53,167 punten en voldeed daarmee voor de tweede keer aan de gestelde richtscore van 51,5 punten.

Vera van Pol, die op de weg terug is na de bevalling van dochter Milou Cato, werd met 52,668 punten tweede. Floor Slooff (52,633) eindigde als derde. Sanna Veerman, de winnares van de eerste kwalificatie, behaalde de vierde plek met 51,633 punten. Net als Visser voldeden Van Pol, Slooff en Veerman aan de richtscore in de meerkamp.

Debutante Vera Ubbink, die in de eerste kwalificatie derde werd, kwam door een grote fout aan brug niet verder dan de zesde plek met 48,666 punten.

Sanne Wevers voldeed op het toestel balk met een score van 13,767 aan de gestelde richtscore van 13,600. Aan brug behaalde Wevers 13,667 punten.