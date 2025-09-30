Staatssecretaris: situatie Venezuela geen acute dreiging eilanden

DEN HAAG (ANP) - De spanningen tussen Venezuela en de Verenigde Staten en de toegenomen militaire aanwezigheid van de Amerikanen in het water in de buurt van Aruba, Bonaire en Curaçao zorgen niet voor acute dreiging voor de eilanden, stelt staatssecretaris Eddie van Marum. In debat met de Tweede Kamer zei de demissionaire BBB-bewindsman dat er veel contact is tussen de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken en het lokale bestuur van de eilanden.

Kamerleden Faith Bruyning van NSC en Raoul White van GroenLinks-PvdA vroegen zich af waarom de bevolking niet goed wordt geïnformeerd. Dat hebben zij gehoord van lokale parlementariërs. Volgens Van Marum krijgt het eilandsbestuur voldoende informatie, maar is het aan de bestuurders om te communiceren met de bevolking.

De twee Kamerleden zeiden ook dat er wel degelijk angst en zorgen zijn onder de inwoners. Ook zorgt het conflict voor minder toerisme, aldus White. Van Marum zei dat mee te nemen.