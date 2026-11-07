Houthi's melden opnieuw burgerdoden door aanval in Jemen

SANAA (ANP/AFP/DPA) - Luchtaanvallen van de door Saudi-Arabië geleide coalitie in de Jemenitische hoofdstad Sanaa hebben zaterdag opnieuw aan meerdere burgers het leven gekost. Dat melden media die gelieerd zijn aan de door Iran gesteunde Houthi's.

De door de Houthi's bestuurde zender Al Masirah berichtte dat zeker 22 mensen omkwamen nadat Saudische gevechtsvliegtuigen woningen hadden bestookt in het district Bani Hushaysh in Sanaa, een gebied dat onder controle staat van de militie. Dertig anderen raakten gewond bij het bombardement, meldt de zender op basis van een functionaris van een plaatselijk ziekenhuis. De slachtoffers zijn voornamelijk vrouwen en kinderen.

Het door de Houthi's aangestuurde ministerie van Volksgezondheid sprak later van 25 doden. Saudi-Arabië heeft nog niet gereageerd.

De strijd tussen de Houthi's en troepen van de door Saudi-Arabië gesteunde regering duurt al ruim tien jaar. Na een bestand in 2022 was het grotendeels rustig. Dit jaar laaide het conflict weer op.