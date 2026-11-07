Canarisch eiland roept noodtoestand uit om vluchtelingenstroom

VALVERDE (ANP/AFP) - Het Canarische eiland El Hierro heeft zaterdag de noodtoestand uitgeroepen door de sterke toename van het aantal migranten dat per boot aankomt. De lokale autoriteiten vragen om overheidssteun om de instroom het hoofd te kunnen bieden.

"We maken ons grote zorgen over deze scherpe stijging van het aantal aankomsten", vertelde Alpidio Armas, voorzitter van de eilandraad van El Hierro, aan de Spaanse televisie. "Dit is precies de reden waarom we de noodtoestand hebben uitgeroepen: om een kader voor samenwerking met hogere overheidsinstanties te waarborgen."

De afgelopen weken hebben duizenden migranten de eilandengroep bereikt of zijn ze uit zee gered. Volgens de autoriteiten op El Hierro zijn daar sinds begin november meer dan 3300 mensen aangekomen, verspreid over zo'n dertig boten. Gezocht wordt naar tijdelijke opvang voor de nieuwkomers, terwijl de situatie in het lokale ziekenhuis volgens Armas "onwenselijk" is geworden.