RIYAD (ANP/RTR) - De Jemenitische Houthi's hebben opnieuw energievoorzieningen in Saudi-Arabië aangevallen. De beweging zegt dit keer de olieraffinaderij Rabigh te hebben gebombardeerd, aan de westelijke kust van het land.

Volgens de Houthi's was het een voltreffer, maar het is niet duidelijk hoe groot de schade is. De Saudische autoriteiten hebben de aanval nog niet bevestigd.

De olieraffinaderij is gezamenlijk ontwikkeld door het staatsoliebedrijf Saudi Aramco en het Japanse Sumitomo Chemical. Het is een belangrijke plek voor de olie-export, omdat er ook een diepzeehaven in de buurt ligt.

De Houthi's vallen vaker energie-infrastructuur aan in Saudi-Arabië sinds het conflict in Jemen afgelopen zomer weer oplaaide. De Saudi's hebben ook de aanvallen op doelen van de Houthi's opgevoerd.