DAMASCUS (ANP/AFP) - Bij de explosie van een landmijn zijn in het noordwesten van Syrië vier kinderen om het leven gekomen. Dat melden Syrische staatsmedia. Twee andere kinderen raakten gewond.

Volgens de staatsomroep werd de explosie veroorzaakt door een mijn die was "achtergebleven" uit de tijd dat de inmiddels afgezette president Bashar al-Assad aan de macht was. Het incident vond plaats in de provincie Idlib.

Na meer dan dertien jaar burgeroorlog liggen er verspreid door heel Syrië nog steeds landmijnen en niet-ontplofte munitie. Verschillende strijdende partijen hebben tijdens het conflict mijnen in diverse delen van het land geplaatst.

Tussen de val van Assad in december 2024 en begin september van dit jaar registreerde de VN-dienst voor mijnbestrijding (UNMAS) 1337 incidenten met explosieven in Syrië. Hierbij kwamen 2375 mensen om het leven of raakten gewond, onder wie meer dan 850 kinderen.