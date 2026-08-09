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Houthi's vallen Saudische troepen en wapendepots in Jemen aan

Samenleving
door anp
zondag, 09 augustus 2026 om 14:26
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SANAA (ANP/AFP) - De Jemenitische Houthi-rebellen hebben Saudische troepen en wapendepots aangevallen in Mokka, een havenstad in Jemen aan de Rode Zee. Bij de aanvallen werd "een groot aantal ballistische raketten en drones" ingezet, meldt een woordvoerder van de Houthi's. De aangevallen zone wordt gecontroleerd door de Jemenitische regering, die gesteund wordt door Saudi-Arabië.
Eerder op zondag voerden de Houthi's in Jazan, bij de Rode Zee, een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Aramco, de staatsoliemaatschappij van Saudi-Arabië.
Sinds vorige maand is het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthi's en de regering van Jemen weer opgelaaid, nadat de strijdende partijen in 2022 een bestand hadden gesloten. De Houthi's controleren grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa.
Vorige maand werd de luchthaven in Sanaa gebombardeerd, om te voorkomen dat een Iraans toestel zou kunnen landen. De Houthi's voerden daarop vergeldingsacties uit, onder meer tegen Saudi-Arabië, dat verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanval.
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