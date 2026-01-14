HRANA: dodental bij Iraanse protesten boven de 2500

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het geverifieerde dodental bij de Iraanse protesten tegen de regering is opgelopen tot 2571. Dat zegt HRANA, een in de Verenigde Staten gevestigde mensenrechtenorganisatie die zich bezighoudt met Iran.

Het gaat volgens de organisatie om 2403 demonstranten, 147 aan de regering gelinkte personen, twaalf minderjarigen en negen mensen die niets met de protesten te maken hadden.

HRANA baseert zich op informatie van activisten binnen en buiten Iran, waar het internet is geblokkeerd.

De Verenigde Staten hebben hun burgers die in Iran zijn, aangeraden om dat land onmiddellijk te verlaten. President Donald Trump dreigde met "zeer sterke actie" als de Iraanse regering gearresteerde demonstranten ophangt, zoals ze had gedreigd. Hij riep Iraniërs op te blijven demonstreren. "Hulp is onderweg", zei hij.