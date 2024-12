HRW: ontnemen van toegang tot water door Israël daad van genocide

GAZA-STAD (ANP) - Door Palestijnse burgers opzettelijk de toegang tot voldoende water te ontnemen, maken de Israëlische autoriteiten zich schuldig aan "uitroeiing" en "daden van genocide", zegt Human Rights Watch (HRW) donderdag in een nieuw rapport. Volgens de mensenrechtenorganisatie gaat het om "misdaden tegen de menselijkheid" volgens het internationale recht.

In het rapport concludeert HRW dat de Israëlische autoriteiten het afgelopen jaar bewust de Palestijnse bevolking in Gaza "levensomstandigheden hebben opgelegd die erop gericht zijn haar geheel of gedeeltelijk fysiek te vernietigen", vermoedelijk met duizenden doden als gevolg.

Voor het rapport sprak HRW onder anderen met dokters, andere zorgmedewerkers en medewerkers van VN-organisaties en andere hulporganisaties in Gaza. Artsen rapporteerden een groot aantal doden als gevolg van onder meer uitdroging. Ook analyseerde de organisatie satellietbeelden en geverifieerde foto's en video's die uitgebreide schade aan infrastructuur voor water- en sanitaire voorzieningen tonen.

Afsluitingen

Volgens HRW hebben de Israëlische autoriteiten en strijdkrachten de watertoevoer vanuit Israël naar Gaza afgesloten en de waterleveringen beperkt. Ook sloten ze de elektriciteitsvoorziening van Israël naar Gaza af die nodig was voor waterpompen, ontziltingsinstallaties en sanitaire voorzieningen in Gaza. Bovendien belemmerden ze humanitaire hulporganisaties die water en andere humanitaire hulp in Gaza wilden leveren en kwamen medewerkers van waterbedrijven die reparaties uitvoerden om het leven door Israëlische aanvallen.

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag verplichtte Israël afgelopen januari om genocide op Palestijnen in Gaza te voorkomen, de levering van basisvoorzieningen en humanitaire hulp te garanderen en het aanzetten tot genocide te voorkomen en te bestraffen. In het rapport roept HRW de Israëlische regering op onmiddellijk aan deze eisen te voldoen.