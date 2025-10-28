Hugo de Jonge hoopt dat nieuw kabinet in januari op bordes staat

KAPELLE (ANP) - Hugo de Jonge heeft politiek Den Haag opgeroepen om na de Tweede Kamerverkiezingen voor een snelle formatie te zorgen. "Ik hoop dat zo vroeg mogelijk in het nieuwe jaar, misschien in januari al, een kabinet op het bordes staat. Ik zie geen redenen waarom dat niet zou kunnen", zegt de commissaris van de Koning in Zeeland, die zelf namens het CDA jarenlang als minister in regeringen zat.

Na de vorige verkiezingen, op 22 november 2023, duurde het ruim een halfjaar tot er een regering was gevormd. Daarvoor nam de vorming van het kabinet-Rutte IV negen maanden in beslag. "In andere Europese landen lukt het om binnen een tot twee maanden een kabinet op het bordes te zetten", aldus De Jonge. "In Nederland zijn we onszelf gaan aanwennen dat het best logisch is dat een formatie negen maanden duurt. Maar politici die weten wat ze willen en ook weten dat ze tot een bepaalde samenwerking zijn veroordeeld, die moet het lukken om veel sneller een kabinet te vormen."

Volgens De Jonge kan Nederland niet wachten op een maandenlange formatie. "We hebben de afgelopen jaren op te veel fronten stilstand gezien. We hebben een kabinet nodig dat de mouwen opstroopt en op heel korte termijn de vraagstukken beetpakt waar Nederland en waar Zeeland tegenaan lopen."

De Zeeuwse commissaris bezoekt woensdag stembureaus in alle dertien gemeenten in 'zijn' provincie. De Jonge gaat zelf stemmen in Sluis, de gemeente waarin hij sinds eind vorige week als inwoner staat ingeschreven. De CDA'er woonde in Rotterdam, maar moest als CdK verhuizen naar Zeeland.